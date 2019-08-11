На северо-востоке Сирии прогремел взрыв

ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Четверо бойцов патруля "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает проправительственная Четверо бойцов патруля "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает проправительственная газета al-Watan

"Четверо бойцов военного патруля SDF погибли в результате активации взрывного устройства у деревни аль-Хамма на западе от города Хасеке", - сообщает газета.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.