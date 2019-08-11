От чего российских мусульман предостерегли в Курбан-байрам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мусульмане всего мира отмечают один из своих главных праздников — Курбан-байрам. Во всех российских мечетях рано утром состоялись праздничные намазы, а затем верующие принесли в жертву животных. О том, как прошел этот праздник в Москве и о чем предупредили мусульман муфтии, — в репортаже РИА Новости.

"Негде молиться"

— Пять утра — и уже не протолкнуться!

— Да нет, в три ночи еще все было забито!

Два прихожанина Московской соборной мечети спорят, когда вмещающее десять тысяч человек здание заполнилось до отказа. Так или иначе, но к семи утра — началу праздничного намаза — не протолкнуться было не только в мечети, но и рядом, и даже на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова, что почти в полукилометре.

Курбан-байрам в Москве традиционно отметили в четырех мечетях — Соборной, Исторической, на Поклонной горе и "Ярдям". А также еще на специально оборудованных площадках в Бутово, Сокольниках и Братеево. Само собой, этого недостаточно для столь большого количества молящихся.

"Мечетей не хватает. Но, я думаю, это вопрос времени и мы все же сможем это урегулировать с властями", — отмечает в беседе с РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Почти все пришли в мечеть в куртках, ведь никто даже подумать не мог, что на праздник погода улучшится. "С Курбан-байрамом, по милости Всевышнего, в Москву вернулось лето", — щурясь от солнца, говорит Мустафа Ахмедов. Он у мечети примерно с половины шестого, и уже тогда огороженная забором территория была забита людьми.

Те, кто явились сюда глубокой ночью, либо сидели в полудреме на своих ковриках, либо о чем-то болтали с соседями. Долгожданный призыв на молитву взбодрил всех.

"Это поражает!"

"В эти праздничные дни мусульмане особо стремятся к довольству Аллаха. Всевышний готов принять молитвы и деяния каждого из нас, независимо от национальности, возраста и статуса. На всех континентах Земли в ранние утренние часы праздничного дня мусульмане возносят молитвы, как и паломники, находящиеся на священной земле (Мекке. — Прим. ред.)", — обратился перед молитвой к верующим глава Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Праздник Курбан-байрам знаменует окончание хаджа — обязательного, хотя бы раз в жизни, для мусульман паломничества в Мекку. Считается, что первым его совершил сам пророк Мухаммед. И специально под это в религиозном календаре есть Зуль Хиджа, "месяц совершения хаджа". И 1 августа миллионы паломников со всего света устремились в Мекку. Среди них — около 25 тысяч россиян.

Дмитрий Шубилин хоть и приезжает сюда уже четвертый раз, но испытывает те же эмоции. "Больше всего поражает энергетика этого священного места. Оно намоленное — и это хорошо чувствуется, а семикратный обход Каабы (главная мусульманская святыня, которая находится в центре мечети Аль-Харам в Мекке. — Прим. ред.) каждый раз завораживает", — делится он впечатлениями с корреспондентом РИА Новости.

© Фото : предоставлено героем материала Дмитрий Шубилин © Фото : предоставлено героем материала Дмитрий Шубилин

Накануне паломники молились на горе Арафат в окрестностях священного для мусульман города, на которой, по преданию, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. А в сам день праздника они идут в долину Мина, чтобы совершить обряд побивания шайтана: для этого набирают камешки и кидают в специально возведенные стены.

"В праздничный день паломники еще совершают обряды хаджа, поэтому, откровенно говоря, праздник не чувствуется. А местные ходят друг к другу в гости, дарят подарки детям и женам — все как у нас", — рассказывает он.

Этот удивительный обряд связан с библейским сюжетом о жертвоприношении Авраамом (Ибрахимом) сына Исаака (по мусульманской традиции он намерен был принести в жертву другого сына — Исмаила). Когда он шел вместе с сыном по долине Мина, дьявол строил им козни, дабы отец передумал совершать жертву по повелению Бога. И тогда Исмаил стал кидаться в нечистого камнями, чтобы тот убежал.

С сюжетом о жертвоприношении сына связаны не только обряды хаджа, но и сам праздник Курбан-байрам. По-арабски он называется Ид аль-Атха, или "праздник жертвоприношения". Согласно Писанию, Авраам в точности приготовился исполнить то, что повелел ему Всевышний, но в последний момент приставленный к горлу сына нож чудесным образом не смог резать — Бог убедился в силе веры этого человека. А вместо сына в итоге в жертву был принесен барашек.

"Без крови во дворах!"

В память об Аврааме и его сыне на Курбан-байрам принято приносить в жертву овец, быков или верблюдов. Причем умерщвление животного должно проходить по правилам. Нельзя, например, его морить голодом и жаждой, резать в присутствии другого человека и не будучи мусульманином. В последние годы этот ритуал разрешен только на специальных площадках ферм и скотобоен. Для москвичей их 12, и все — за пределами города. К счастью, времена, когда ритуальный забой совершали прямо на городских улицах, ушли.

"Мы призываем наших верующих соблюдать закон и порядок: пользоваться только теми площадками, которые утверждены, и ни в коем случае не выполнять ритуал в несанкционированных местах — в тех же дворах. Сегодня все условия для этого созданы: люди могут приехать в отведенные для убоя места. А для тех, кто не может, у нас есть специальная услуга заказа мяса жертвенного животного на дом", — отмечает Аббясов.

Согласно вероучению, мусульманин должен поделиться радостью праздника Курбан-байрам с окружающими. И мясом тоже: треть следует отдать неимущим, треть — родственникам или соседям, пригласив их в гости.

"Ту треть мяса, которую отдают прихожане, мы в праздничные дни развозим по детским домам, домам престарелых, посещаем малоимущих. Это уже традиция", — подчеркивает представитель Совета муфтиев.