В Госдуме прокомментировали протесты МИД Украины из-за Крыма

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ноты протеста со стороны МИД Украины после поездок президента РФ Владимира Путина в Крым - работа "на мусорную корзину", российская сторона протесты подобного рода игнорирует, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
"Ноты протеста украинской стороны - это работа "на мусорную корзину". Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", - сказал Бальбек РИА Новости.
10 августа, 21:01РИА НовостиАксенов заявил о провале изоляции Крыма
Депутат отметил, что верят ли представители украинского МИД в действенность подобных заявлений, - большой вопрос.
"Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым - Киев написал ноту. Все довольны: президент России - видами Крыма, МИД Украины - проделанной работой", - заключил Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".