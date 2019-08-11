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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали протесты МИД Украины из-за Крыма

11:03, 11 августа 2019
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ноты протеста со стороны МИД Украины после поездок президента РФ Владимира Путина в Крым - работа "на мусорную корзину", российская сторона протесты подобного рода игнорирует, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
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10 августа, 12:27РИА Новости
Группа байкеров с Украины собирается приехать в Крым с флагом УССР
Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
"Ноты протеста украинской стороны - это работа "на мусорную корзину". Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", - сказал Бальбек РИА Новости.
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
10 августа, 21:01РИА Новости
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Депутат отметил, что верят ли представители украинского МИД в действенность подобных заявлений, - большой вопрос.
"Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым - Киев написал ноту. Все довольны: президент России - видами Крыма, МИД Украины - проделанной работой", - заключил Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
9 августа, 10:11РИА Новости
В Совфеде оценили слова депутата Рады о "войне с Россией" из-за Крыма
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Сергей Аксенов (политик)МИД УкраиныГосдума РФВладимир ПутинРоссияУкраинаОбщество
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