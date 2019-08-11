В Госдуме прокомментировали протесты МИД Украины из-за Крыма

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ноты протеста со стороны МИД Украины после поездок президента РФ Владимира Путина в Крым - работа "на мусорную корзину", российская сторона протесты подобного рода игнорирует, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.

Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

"Ноты протеста украинской стороны - это работа "на мусорную корзину". Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что верят ли представители украинского МИД в действенность подобных заявлений, - большой вопрос.

"Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым - Киев написал ноту. Все довольны: президент России - видами Крыма, МИД Украины - проделанной работой", - заключил Бальбек.