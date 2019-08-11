Арабская коалиция нанесла удары по позициям йеменских сепаратистов в Адене

КАИР, 11 авг - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла в воскресенье авиаудары по позициям йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в городе Аден, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники в коалиции, что йеменские сепаратисты ЮПС начали отступление с позиций, находящихся под их контролем.

По словам источника, авиация коалиции нанесла удары с воздуха по президентскому дворцу Маашик и району Джебель Хадид в Адене. Источник также добавил, что коалиция разбросала листовки по различным районам города, в которых говорится, что она "не позволит уничтожить единство Йемена".

Отмечается, что авиаудары были нанесены спустя несколько часов после того, как коалиция призвала стороны конфликта в Адене к прекращению огня с 01.00 воскресенья.

Ранее со ссылкой на агентство SPA и МИД Саудовской Аравии сообщалось, что страна призвала в ночь на воскресенье стороны конфликта, разгоревшегося в Адене, провести экстренные переговоры на территории королевства. Позже йеменские сепаратисты из ЮПС согласились на прекращение огня, ответив на призывы коалиции.

Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Южному переходному совету Йемена, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в Эр-Рияде. Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена - под контролем ЮПС, как и большинство госучреждений, присоединившихся к Совету.

В субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.

Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.