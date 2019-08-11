Арабская коалиция нанесла удары по позициям йеменских сепаратистов в Адене

КАИР, 11 авг - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла в воскресенье авиаудары по позициям йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в городе Аден, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники в коалиции, что йеменские сепаратисты ЮПС начали отступление с позиций, находящихся под их контролем.
10 августа, 17:17РИА НовостиВ МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
По словам источника, авиация коалиции нанесла удары с воздуха по президентскому дворцу Маашик и району Джебель Хадид в Адене. Источник также добавил, что коалиция разбросала листовки по различным районам города, в которых говорится, что она "не позволит уничтожить единство Йемена".
Отмечается, что авиаудары были нанесены спустя несколько часов после того, как коалиция призвала стороны конфликта в Адене к прекращению огня с 01.00 воскресенья.
Ранее со ссылкой на агентство SPA и МИД Саудовской Аравии сообщалось, что страна призвала в ночь на воскресенье стороны конфликта, разгоревшегося в Адене, провести экстренные переговоры на территории королевства. Позже йеменские сепаратисты из ЮПС согласились на прекращение огня, ответив на призывы коалиции.
Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Южному переходному совету Йемена, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в Эр-Рияде. Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена - под контролем ЮПС, как и большинство госучреждений, присоединившихся к Совету.
В субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.
Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений.