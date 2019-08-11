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РИА Новости

Врачи сообщили о состоянии трех пострадавших при ЧП на заправке в Ингушетии

10:46, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 авг - РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии, которых перевезли на лечение в ожоговый центр в Чечню, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее в ГУМЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Позже стало известно, что пострадали семь человек. Трех пострадавших перевезли на лечение в Чечню. Пожар потушили. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Одновременно прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований о промышленной безопасности.
"Состояние троих пострадавших, которых перевезли на лечение в ожоговый центр в Грозный, крайне тяжелое. У одного из них ожоги 100% тела", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что трое пострадавших, госпитализированных в Ингушскую республиканскую больницу, находятся в стабильно тяжелом состоянии, а жизни девушки, которая находится в Сунженской райбольнице, ничего не угрожает.
"Вчера пострадавших в Грозном посетила глава республиканского минздрава Зарема Льянова, которая отметила, что вся необходимая медицинская помощь и им, и пострадавшим, которые находятся в Ингушетии, оказывается в полном объеме", - отметили в пресс-службе.
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