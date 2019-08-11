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РИА Новости

Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек

10:38, 11 августа 2019
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© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Число погибших в Китае из-за супертайфуна "Лекима" увеличилось до 32 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 28 погибших и 16 пропавших без вести.
"По состоянию на 13.30 (8.30 мск) из-за тайфуна "Лекима" 32 человека погибли, еще 16 пропали без вести", - сообщил телеканал.
Жертвы в основном в уезде Юнцзя города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, где оползень заблокировал реки, что привело к наводнению.
Стихия вынудила власти эвакуировать более миллиона местных жителей, в зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Прямой экономический ущерб от тайфуна, из-за которого подтопленными оказались более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.
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"Лекима" в настоящее время двигается на север, ожидается, что к вечеру воскресенья тайфун достигнет восточного побережья провинции Шаньдун.
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги.
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