Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие экстремизму

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Уважаемый муфтий! Примите мои сердечные поздравления с одним из главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что Ид аль-Адха объединяет миллионы людей, провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям.

"Умма России, являясь неотъемлемой частью нашего многонационального и многоконфессионального общества, принимает активное участие во всех сферах жизни страны. Искренней благодарности и уважения заслуживает её большая работа в делах укрепления межрелигиозного диалога и межнационального согласия, противодействия идеологии экстремизма", - говорится в телеграмме Медведева.

Глава российского правительства отметил, что благодаря активной деятельности мусульманской общины сохраняются гуманистические традиции ислама, развивается исламская культура, богословское образование, открываются духовно-просветительские центры, растёт авторитет российского ислама на международной арене. "Многое делается для конструктивного взаимодействия с государственными органами, российскими и международными религиозными организациями", - добавил он.

"Желаю Вам и всем российским мусульманам мира, здоровья, благополучия и светлых праздничных дней", - заключил Медведев.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что, знаменуя окончание хаджа, Курбан-байрам приобщает к вечным ценностям милосердия, добра, справедливости.

"Поддерживает традиции праведности, добрососедства, заботы о ближнем. Мусульманская умма, опираясь на духовно-нравственные основы ислама и его гуманистические идеалы, вносит большой вклад в укрепление межнационального согласия, сохранение культурного многообразия, в развитие нашей страны", - говорится в поздравлении Володина.