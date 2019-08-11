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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие экстремизму

10:32, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
"Уважаемый муфтий! Примите мои сердечные поздравления с одним из главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что Ид аль-Адха объединяет миллионы людей, провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям.
"Умма России, являясь неотъемлемой частью нашего многонационального и многоконфессионального общества, принимает активное участие во всех сферах жизни страны. Искренней благодарности и уважения заслуживает её большая работа в делах укрепления межрелигиозного диалога и межнационального согласия, противодействия идеологии экстремизма", - говорится в телеграмме Медведева.
Глава российского правительства отметил, что благодаря активной деятельности мусульманской общины сохраняются гуманистические традиции ислама, развивается исламская культура, богословское образование, открываются духовно-просветительские центры, растёт авторитет российского ислама на международной арене. "Многое делается для конструктивного взаимодействия с государственными органами, российскими и международными религиозными организациями", - добавил он.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Вчера, 00:20РИА Новости
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
"Желаю Вам и всем российским мусульманам мира, здоровья, благополучия и светлых праздничных дней", - заключил Медведев.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что, знаменуя окончание хаджа, Курбан-байрам приобщает к вечным ценностям милосердия, добра, справедливости.
"Поддерживает традиции праведности, добрососедства, заботы о ближнем. Мусульманская умма, опираясь на духовно-нравственные основы ислама и его гуманистические идеалы, вносит большой вклад в укрепление межнационального согласия, сохранение культурного многообразия, в развитие нашей страны", - говорится в поздравлении Володина.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.
Празднование Курбан-байрама в России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
1 из 8

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".

Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
2 из 8

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
3 из 8

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
4 из 8

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
5 из 8

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.

Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
6 из 8

Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
7 из 8

В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
8 из 8
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 8

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 8

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 8

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 8

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 8

Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 8

В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеДмитрий МедведевРоссияОбщество
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