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РИА Новости

Альпинист из Москвы получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии

10:27, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкВодопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
Водопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Водопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете и передали медикам альпиниста из Москвы, который получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным МЧС, днем в субботу поступило сообщение, что в Черекском районе, в ущелье Безенги на высоте 3600 метров 31-летний альпинист из Москвы получил травму ноги. "Вчера из-за плохих погодных условий спасательные работы были приостановлены. Сегодня утром спасатели на вертолете МЧС России Ми-8 эвакуировали пострадавшего в селение Шалушка, где он был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в больницу", - сказал собеседник агентства.
Вертолет Ми-8
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Он отметил, что в эвакуации пострадавшего участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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МЧСРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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