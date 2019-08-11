Альпинист из Москвы получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете и передали медикам альпиниста из Москвы, который получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, днем в субботу поступило сообщение, что в Черекском районе, в ущелье Безенги на высоте 3600 метров 31-летний альпинист из Москвы получил травму ноги. "Вчера из-за плохих погодных условий спасательные работы были приостановлены. Сегодня утром спасатели на вертолете МЧС России Ми-8 эвакуировали пострадавшего в селение Шалушка, где он был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в больницу", - сказал собеседник агентства.