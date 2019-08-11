Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T10:25Z
https://ria.ru/20190811/1557386494.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_8dae1e10a6e42e9b2178dac2ea3b74a5.jpg
РИА Новости

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли стычки между арабами и полицией

10:25, 11 августа 2019
507
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция в Израиле
Полиция в Израиле
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины развернулись в воскресенье на Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.
Конфликт, в котором, по данным СМИ, есть пострадавшие, пришелся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха, который в этом году совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.
"В ответ на националистические призывы и нарушения общественного порядка на Храмовой горе размещенные там силы полиции начали разгонять нарушителей с целью восстановления общественного порядка", - сказано в сообщении правоохранительных органов.
По данным палестинского агентства ВАФА, полиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Израильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
8 августа, 12:38РИА Новости
Израиль стягивает подкрепление на Западный берег после убийства солдата
Опасаясь беспорядков, правоохранительные органы ранее запретили посещение святыни немусульманами. В преддверии праздника среди палестинцев циркулировали слухи о намерении "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса".
На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
420101
Обсудить 0
ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Израильские военнослужащие
Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы
РИА
Новости
Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
В Израиле сняли запрет на посещение Храмовой горы немусульманами
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
В Иерусалиме в ходе стычек на Храмовой горе пострадали около 20 человек
Лента
новостей
Израильские военные
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Сгоревшая военная техника на окраине города Ходейда в Йемене
Арабская коалиция нанесла удары по позициям йеменских сепаратистов в Адене
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля собирается через неделю посетить Украину
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Военнослужащий сирийской армии
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Ребенок среди руин разрушенного здания после авиаударов, Йемен
В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек
Рио-де-Жанейро
В Бразилии взорвался резервуар с этанолом
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
Лента новостейМолния