На Храмовой горе в Иерусалиме произошли стычки между арабами и полицией

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины развернулись в воскресенье на Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.

Конфликт, в котором, по данным СМИ, есть пострадавшие, пришелся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха, который в этом году совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.

"В ответ на националистические призывы и нарушения общественного порядка на Храмовой горе размещенные там силы полиции начали разгонять нарушителей с целью восстановления общественного порядка", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

По данным палестинского агентства ВАФА , полиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Опасаясь беспорядков, правоохранительные органы ранее запретили посещение святыни немусульманами. В преддверии праздника среди палестинцев циркулировали слухи о намерении "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса".