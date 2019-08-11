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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве изменилось движение транспорта из-за празднования Курбан-байрама

10:05, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
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Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Маршруты наземного транспорта в Москве в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская" изменяются в воскресенье в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрама, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Трамвай № 7 будет следовать от улицы Богородского до Каланчевской улицы, а трамвай № 50 — от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. Кроме того, на участке "Метро "Новослободская" — "МИИТ" (по внутреннему кольцу) вместо трамвая № 50 будут ходить автобусы. Они поедут по маршруту от станции метро "Новослободская" по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к станции метро "Новослободская".
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Автобус № 0 проследует от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая № 9 до площади Тверская Застава. Также частично изменятся маршруты автобусов № 98 , № 803 и С6. Автобусы № 58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами движения. Также в воскресенье не будет обслуживаться остановка "Метро "Сухаревская". Московский театр Олега Табакова" для автобусов А и Б (на внешней стороне Садового кольца).
Изменения будут действовать до окончания мероприятий. Москвичам рекомендуют заранее планировать маршрут.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Вчера, 00:20РИА Новости
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
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