В Москве изменилось движение транспорта из-за празднования Курбан-байрама

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Маршруты наземного транспорта в Москве в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская" изменяются в воскресенье в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрама, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Трамвай № 7 будет следовать от улицы Богородского до Каланчевской улицы, а трамвай № 50 — от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. Кроме того, на участке "Метро "Новослободская" — "МИИТ" (по внутреннему кольцу) вместо трамвая № 50 будут ходить автобусы. Они поедут по маршруту от станции метро "Новослободская" по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к станции метро "Новослободская".

Автобус № 0 проследует от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая № 9 до площади Тверская Застава. Также частично изменятся маршруты автобусов № 98 , № 803 и С6. Автобусы № 58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами движения. Также в воскресенье не будет обслуживаться остановка "Метро "Сухаревская". Московский театр Олега Табакова" для автобусов А и Б (на внешней стороне Садового кольца).

Изменения будут действовать до окончания мероприятий. Москвичам рекомендуют заранее планировать маршрут.