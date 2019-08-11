Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T10:05Z
https://ria.ru/20190811/1557386366.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/49/1551174921_0:0:2984:1680_1036x0_80_0_0_7299f73cd61bd1fc6139077b868123bc.jpg
РИА Новости

Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии

10:05, 11 августа 2019
243562
© РИА Новости / Евгений СамаринКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости / Евгений Самарин
Кардиограмма. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом написал на Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно шести процентов смертей в мире, напомнил он.
"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности".
Олег Салагай
Замминистра отметил, что физическая активность — необходимая часть жизни каждого человека.
При этом нагрузка должна быть рациональной и "ни в коем случае не травматичной".
Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Архивное фото
6 сентября 2018, 09:59РИА Новости
ВОЗ рассказала об источнике угрозы здоровью для 1,4 миллиарда человек
3892618111566
Обсудить 11
Олег СалагайЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Страшно представить что творится с чинушами и депутатами,они наверное там самые больные) .
11 августа, 10:17
Василий Тёркин
241600112
Он не прав. Скажу почему мой дед и гулял и пил всю свою жизнь . Ел все что хотел и прожил до 90 лет . А мой знакомый был приверженцем здорового питания , не курил и не пил умер в 25 лет рак кишечника . Сейчас я ем что хочу , пью и курю и счастлив. Все зависит от генов .
11 августа, 14:56
Тимуджин Васерманович
25102011
Рекомендуем
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
РИА
Новости
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Лента
новостей
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчинской епархии извинились за поведение священника во время крещения
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
Лента новостейМолния