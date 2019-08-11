В приграничном с Россией регионе Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ, 11 авг - РИА Новости. Очередное землетрясение зарегистрировано в воскресенье утром на северо-западе Азербайджана, в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский сейсмологический центр.

В субботу в Загатальском районе были зарегистрированы два землетрясение. Магнитуда первого составила 4,9, второго - 3,4.

"Согласно предварительной информации, в 7.29 по местному времени (6.29 мск - ред.) в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение ощущалось", - сообщает сейсмоцентр.