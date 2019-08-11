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РИА Новости

В приграничном с Россией регионе Азербайджана произошло землетрясение

09:45, 11 августа 2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
БАКУ, 11 авг - РИА Новости. Очередное землетрясение зарегистрировано в воскресенье утром на северо-западе Азербайджана, в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский сейсмологический центр.
В субботу в Загатальском районе были зарегистрированы два землетрясение. Магнитуда первого составила 4,9, второго - 3,4.
"Согласно предварительной информации, в 7.29 по местному времени (6.29 мск - ред.) в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение ощущалось", - сообщает сейсмоцентр.
В эпицентре оно ощущалась силой в 4 баллов, в прилегающих районах - в 3-4 балла.
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