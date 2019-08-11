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РИА Новости

В Азербайджане столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек

09:39, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото. Архивное фото
БАКУ, 11 авг - РИА Новости. В крупном ДТП с двумя автобусами в Азербайджане пострадали 19 человек, включая ребенка, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что ДТП произошло на дороге Кюрдамир-Ширван. Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.
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"Пострадали 19 человек. Десять раненых были доставлены в центральную больницу города Ширван и девять - в Кюрдамирскую центральную больницу. Шесть женщин, два мужчины и мальчик были госпитализированы. Было решено перевести ребенка в Институт травматологии в Баку (ампутация руки), а двух человек - в Клинический центр. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - сообщили в минздраве.
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