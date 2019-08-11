В Азербайджане столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек

"Пострадали 19 человек. Десять раненых были доставлены в центральную больницу города Ширван и девять - в Кюрдамирскую центральную больницу. Шесть женщин, два мужчины и мальчик были госпитализированы. Было решено перевести ребенка в Институт травматологии в Баку (ампутация руки), а двух человек - в Клинический центр. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - сообщили в минздраве.