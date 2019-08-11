МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Владимир Путин поздравляет клуб байкеров "Ночные волки" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявили в МИД Украины, поездка президента России в Крым — "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Накануне глава государства посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.