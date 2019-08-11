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РИА Новости

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

09:38, 11 августа 2019
138038
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин поздравляет клуб байкеров "Ночные волки" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявили в МИД Украины, поездка президента России в Крым — "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".
Накануне глава государства посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.
Храм-маяк в селе Малореченское, Крым
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По большому счету, давно пора разорвать все отношения (включая дипломатические) с государством, которое объявило России войну. Вот тогда пусть и засунут свои ноты протеста в известное место...
11 августа, 10:17
Юрий Смольянов
3911141313
На входе в наш МИД стоит ёмкость без названия . Все просто знают для чего она . Может придать этой ёмкости дополнительное назначение ? ....... и для протестов МИД украины .
11 августа, 09:59
Теофраст фон Гогенгейм
296291016
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