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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

09:32, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.
Путин отметил, что один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, а также служит единению людей и укреплению ценностей.
"Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", - говорится в телеграмме.
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Российский президент обратил внимание на то, что в жизни мусульманской общины уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив. Путин отметил ценность вклада мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.
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