Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.

Путин отметил, что один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, а также служит единению людей и укреплению ценностей.

"Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", - говорится в телеграмме.