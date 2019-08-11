Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с их профессиональный праздником, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2019 году этот день приходится на 11 августа.

"Поздравляю вас с Днем строителя – с замечательным праздником, который уже более 60 лет широко отмечается в нашей стране. Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что от работников строительной отрасли во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры, а также качество жизни миллионов людей, обеспечение их современным, доступным жильем.