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РИА Новости

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

09:32, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с их профессиональный праздником, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2019 году этот день приходится на 11 августа.
"Поздравляю вас с Днем строителя – с замечательным праздником, который уже более 60 лет широко отмечается в нашей стране. Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что от работников строительной отрасли во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры, а также качество жизни миллионов людей, обеспечение их современным, доступным жильем.
"Отрадно, что, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, нынешнее поколение российских строителей успешно решает задачи, связанные с модернизацией комплекса, повышением его конкурентоспособности, активно внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, работает честно, старательно, как говорится, на совесть", - заключил президент.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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