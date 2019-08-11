Фигурант украинского "газового дела" Онищенко планирует вернуться в Киев

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фигурант "газового дела", украинский депутат Александр Онищенко заявил, что планирует и готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.

Соломенский суд Киева 1 августа отпустил под личное обязательство мать депутата и фигуранта "газового дела" Александра Онищенко Инессу Кадырову, которую на Украине подозревают в причастности к "газовым схемам" сына. Кадырова находилась в розыске с 2016 года. Против нее на Украине возбуждено дело по десяти статьям. Женщина вернулась в Киев в конце июля, и тогда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о ее задержании.

"Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - заявил Онищенко в интервью телеканалу "112 Украина"

По его словам, свидетелей обвинения по его делу запугивали для дачи показаний и ему удастся это доказать. "Когда дело дойдет до суда и когда суд действительно будет разбираться, все поймут, что там не было никаких краж, ничего, это было обычное рейдерство", - отметил он.

Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.