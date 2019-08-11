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РИА Новости

Фигурант украинского "газового дела" Онищенко планирует вернуться в Киев

09:19, 11 августа 2019
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© Фото : аккаунт Александра Онищенко в FacebookДепутат Верховной рады Александр Онищенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко
© Фото : аккаунт Александра Онищенко в Facebook
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фигурант "газового дела", украинский депутат Александр Онищенко заявил, что планирует и готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.
Соломенский суд Киева 1 августа отпустил под личное обязательство мать депутата и фигуранта "газового дела" Александра Онищенко Инессу Кадырову, которую на Украине подозревают в причастности к "газовым схемам" сына. Кадырова находилась в розыске с 2016 года. Против нее на Украине возбуждено дело по десяти статьям. Женщина вернулась в Киев в конце июля, и тогда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о ее задержании.
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"Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - заявил Онищенко в интервью телеканалу "112 Украина".
По его словам, свидетелей обвинения по его делу запугивали для дачи показаний и ему удастся это доказать. "Когда дело дойдет до суда и когда суд действительно будет разбираться, все поймут, что там не было никаких краж, ничего, это было обычное рейдерство", - отметил он.
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Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.
Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.
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