Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на военном арсенале в Ачинском районе в Красноярском крае, по уточненным данным, пострадали 30 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем в результате взрывов и пожара на складе в Ачинском районе 5 августа, при повторном ЧП там же 9 августа пострадавших было 12.

"По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5 августа при взрывах артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра пострадали 14 человек и еще один погиб, при повторной серии взрывов снарядов 9 августа всего пострадали 16 человек. По состоянию на утро воскресенья госпитализированными остаются 10 человек, еще 20 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.