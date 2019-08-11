Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД.

На кадрах, опубликованных одним из пользователей Instagram , видна вспышка, после которой автомобиль охватило пламя и черный дым.

В пресс-службе столичной госавтоинспекции рассказали РИА Новости, что в результате инцидента пострадали три пассажира Tesla.