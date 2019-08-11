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РИА Новости

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео

09:04, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД.
На кадрах, опубликованных одним из пользователей Instagram, видна вспышка, после которой автомобиль охватило пламя и черный дым.
В пресс-службе столичной госавтоинспекции рассказали РИА Новости, что в результате инцидента пострадали три пассажира Tesla.
По данным РЕН ТВ, электромобиль ехал на автопилоте. Он не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. В результате аварии электрокар загорелся.
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