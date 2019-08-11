Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ

"Армия установила контроль над городом аль-Хубайт на юге провинции Идлиб, нанеся боевикам "Джебхат ан-Нусры"* и ее союзникам значительный ущерб в технике и живой силе", - сообщает газета. По ее данным, оставшиеся в живых боевики бежали в Хан-Шейхун.

Радиостанция Sham FM отмечает, что аль-Хубайт считается одной из цитаделей боевиков "Нусры"* и своеобразными "воротами" Идлиба, так как расположен в десяти километрах от Хан-Шейхуна.

Официальный Дамаск 1 августа на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения. Однако позже сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнением сочинских договоренностей со стороны Анкары.