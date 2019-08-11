Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

БИШКЕК, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них - стабильное. Начальник Главного управления внутренних дел Киргизии по Чуйской области Самат Курманкулов, который получил травму головы, по-прежнему находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. И продолжались до утра пятницы даже несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам вечером в четверг.