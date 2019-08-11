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РИА Новости

Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

08:52, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии
Операция правоохранительных органов Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Операция правоохранительных органов Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим", - заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них - стабильное. Начальник Главного управления внутренних дел Киргизии по Чуйской области Самат Курманкулов, который получил травму головы, по-прежнему находится в коме в крайне тяжелом состоянии.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. И продолжались до утра пятницы даже несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам вечером в четверг.
В селе Кой-Таш в Киргизии
Вчера, 16:53Задержание Атамбаева
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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