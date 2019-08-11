Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Йеменские сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с позиций, находящихся под их контролем, в йеменском городе Аден, сообщает телеканал Йеменские сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с позиций, находящихся под их контролем, в йеменском городе Аден, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По словам источника, коалиция приветствует этот шаг ЮПС и намерена следить за их отступлением.

Ранее со ссылкой на агентство SPA и МИД Саудовской Аравии сообщалось, что страна призвала в ночь на воскресенье стороны конфликта, разгоревшегося в йеменском городе Аден, провести экстренные переговоры на территории королевства.

Позже йеменские сепаратисты из ЮПС согласились на прекращение огня, ответив на призывы коалиции.

Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Южному переходному совету Йемена, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в Эр-Рияде. Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена - под контролем ЮПС, как и большинство госучреждений, присоединившихся к Совету.

В субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.