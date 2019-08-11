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РИА Новости

Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов

08:39, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в Ачинске
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушен, сообщил журналистам руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
"Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", - сказал Лисин.
Новый пожар на военном складе в селе Каменка произошел в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
За медицинской помощью обратились 12 человек. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Взрыв на военном складе под Ачинском
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ЧП на арсенале

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
В районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.
На тушение ушло около суток, 6 августа пожар ликвидировали, и жители стали возвращаться в свои дома. В Каменке пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка — выбиты окна, повреждены крыши и двери.
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Красноярский крайАчинскАчинский районБезопасностьПроисшествия
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