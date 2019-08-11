Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов

КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушен, сообщил журналистам руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", - сказал Лисин.

Новый пожар на военном складе в селе Каменка произошел в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.

За медицинской помощью обратились 12 человек. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

ЧП на арсенале

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

В районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.