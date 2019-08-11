В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Форум, собравший более 3000 участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также депутаты Госдумы.

Александр Матовников зачитал со сцены приветствие Владимира Путина, а также пожелал, чтобы форум стал для участников дорогой в будущее. Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что юбилейный "Машук" собрал более 3000 молодежных активистов, а самая представительная делегация на нем – ставропольская.

В этом году форум впервые разделен на три тематические смены: "ПРОфессионалы РФ"; "ПРОактивное общество" и "Я – лидер".

Как и в предыдущие годы, участники представят свои проектные инициативы для грантовых конкурсов по итогам каждой из смен. Призовой фонд конкурса в этом году составил более 100 млн рублей.