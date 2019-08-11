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РИА Новости
Школа волонтера

В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"

08:32, 11 августа 2019
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Форум, собравший более 3000 участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске.
В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также депутаты Госдумы.
Александр Матовников зачитал со сцены приветствие Владимира Путина, а также пожелал, чтобы форум стал для участников дорогой в будущее. Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что юбилейный "Машук" собрал более 3000 молодежных активистов, а самая представительная делегация на нем – ставропольская.
Президент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме Машук-2018 в Пятигорске
9 августа, 14:58РИА Новости
Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Машук-2019"
В этом году форум впервые разделен на три тематические смены: "ПРОфессионалы РФ"; "ПРОактивное общество" и "Я – лидер".
Как и в предыдущие годы, участники представят свои проектные инициативы для грантовых конкурсов по итогам каждой из смен. Призовой фонд конкурса в этом году составил более 100 млн рублей.
Форум "Машук 2019" продолжит свою работу до 30 августа.
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Школа волонтераВладимир ВладимировМашук (форум)Ставропольский край
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09:01Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
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08:39Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
08:32В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
08:30На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
08:11Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:27Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
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