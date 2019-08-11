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РИА Новости

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками

08:30, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В субботу вечером на федеральной автодороге "Кавказ", проходящей через город Минеральные Воды, вблизи автовокзала, произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной версии, водитель "ВАЗ 2107" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Ford", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в момент ДТП шел дождь.
"В результате автоаварии водитель и пассажир "ВАЗ 2107" - мужчины - погибли, а водитель иномарки получил травмы, с которыми доставлен в лечебное учреждение", - отметили в ведомстве.
Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается, проводится проверка, добавили в УГИБДД.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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