Дома на деревьях и медведь по соседству: в Приморье построят "Лесную школу"

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости, Надежда Егорова. Девять семей из Приморья объединились и взяли "дальневосточные гектары" ради большого дела – заниматься экологическим просвещением. Участники проекта "Лесная школа" планируют проводить туристические экскурсии, знакомить детей и взрослых с миром природы и учить их выживать в тайге.

Участки земли размером до одного гектара на безвозмездной основе на Дальнем Востоке начали предоставлять местным жителям с 1 июня 2016 года, с 1 февраля 2017 года "дальневосточные гектары" стали доступны всем россиянам. Получившие землю могут сами выбрать, чем хотят заниматься на ней. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Стройка в тайге

Дорога до будущей "Лесной школы" неблизкая: из Владивостока - 2-2,5 часа на машине до деревни Лукьяновка у подножья горы Ливадийская (Пидан) - наверное, самого известного туристического места в Приморье и на всем Дальнем Востоке. Далее - ухабистая дорога и несколько речек на пути, которые после ливней становятся полноводными, пока сюда можно проехать только на проходимом автомобиле. Но оказавшись на участке в лесу, понимаешь, что проделал этот путь не зря – тебя окружают деревья-великаны, запахи хвои и грибов.

Посреди тайги с самого утра работает техника. Здесь уже стоит двухэтажный дом, который в будущем станет гостевым, и две бани. В разгаре строительство гостиницы из соснового бруса. Почти всеми работами на участке занимаются сами участники проекта – это девять семей. Наталья Бугаец – главный координатор проекта. Она вместе с супругом Борисом, детьми Анастасией и Добрыней, собаками и котом живет на участке пять дней в неделю. Другие семьи приезжают помогать в свободное от работы время.

"Девять семей объединились для этого проекта. Мы все - знакомые, любители природы, вместе путешествовали. Идея создания "Лесной школы" пришла вместе с законом о "дальневосточном гектаре". Это хорошая возможность, и мы думали, чем бы нам хотелось заняться на участке. Поскольку у нас интерес в плане природы обозначен, возникла идея - знания, которые мы накопили и продолжаем накапливать, передавать людям, сделать образовательный центр", - рассказывает Наталья.

Компания у "Лесной школы" подобралась разношерстная. Наталья – доктор, ее супруг совмещает несколько профессий от строителя до железнодорожника, также в проекте участвуют педагоги, специалисты в IT и экскурсоводы. Последние рассказывают, что ни разу на турмаршрутах не было ситуации, чтобы кто-нибудь не спросил о каком-либо растении.

"Лично наш интерес возник после того, как мы из города переехали на дачу. Дети были маленькие – в возрасте, когда они спрашивают обо всем, что видят. И мы с ужасом обнаружили, что забыли то, что знали. Мы стали целенаправленно искать тех, у кого эти знания есть, сами организовали экскурсии с ботаническим уклоном и по всем сезонам с экскурсиями прошлись. Приглашали всех друзей-знакомых - нас собралась целая толпа желающих узнать, что вокруг прыгает и скачет", - вспоминает Наталья.

Свои "гектары" - пока их 18, еще два на заявке - активисты получили в феврале 2018 года, уже год идет стройка. Электричества на участке пока нет, но по закону власти должны обеспечить подключение к сетям. И действительно – вдоль дороги к участку уже лежат опоры столбов. Глава Шкотовского района обещал сделать дорогу к будущей "Лесной школе" в этом году – не асфальтированную, но ровную грунтовую.

Реальная жизнь

Проект "школы" разрабатывают уже почти год – и это только будущая застройка половины всей территории. Наталья и еще одна участница "Лесной школы" Татьяна Щебуняева показывают план: домики для проживания персонала, площадка для событийных мероприятий, здания для мастер-классов, ботанический сад с редкими и реликтовыми растениями и сад лекарственных трав "аптека на грядке".

"Площадка предусматривает круглогодичное использование. В любой сезон можно найти, чем заняться. Зимой, например, проводить экскурсии и по следам на снегу определять, кто пробежал, - для детей это интересно. Здесь кто только ни живет. Вчера за оставленной для кота едой приходил хорек. Ежики, зайцы, кабаны, олени, белки-летяги, даже следы мишки видели. Мы по-настоящему в лесу", - рассказывает Наталья, показывая на телефоне фото змеиного клубка – это их "соседи" тигровый уж и амурский полоз.

Татьяна – педагог и автор другого проекта в рамках "Лесной школы". Сейчас она с группами детей выезжает на природу, где проводит ботанические экскурсии и вместе с ребятами изучает историю Дальнего Востока. При этом дети учатся разводить костер и готовить себе еду.

"После одного из таких походов мальчик мне сказал, что в городе жизнь неестественная, потому что там все есть – в холодильнике, в магазине. А здесь, если ты не знаешь, по какой тропе идти, какие растения и животные вокруг, можно попасть в беду. Если все это знать, то вот она - реальная жизнь. Было удивительно слышать это от семилетнего ребенка", - говорит Татьяна.

Благодаря таким экскурсиям дети знают, что, например, лабазник можно заваривать в чай, а его корень использовать для лечебного отвара, если укусила змея, грецкий орех применяют, если в тайге остался без еды, а рядом есть водоем – его кожура на какое-то время парализует рыбу. Дети уже могут сами напилить дров, развести костер без спичек, добыть воды и понять, можно ли ее пить. Такие экскурсии и обучение планируется организовать в "Лесной школе".

"Здесь в планах построить студию с большой игровой терассой, кухней, подстроенной под детей, спальней. Здесь огромная площадка для изучения флоры Приморского края - есть весь спектр аралиевых от женьшеня до калопанакса – рядом диморфантовая роща. Также здесь планируется оборудовать пасеку с демонстрационным ульем – можно будет понаблюдать за деятельностью пчелиной семьи через стекло. Мы хотим сделать библиотеку с дальневосточной литературой и организовать групповую работу", - отмечает Татьяна.

Город на деревьях и цветочные часы

В планах активистов – открыть ресторан, где можно будет попробовать блюда, которые дает природа, – из дикоросов. Его рабочее название "Лесная кочка". Также есть идея сделать цветочные часы - они состоят из растений, которые распускаются в определенный час суток. Таких клумб в мире – единицы. Кроме того, на "гектарах" откроются мастерские, где можно будет сделать из дерева ложку или попробовать себя за ткацким станком.

"Мы хотим открыть такого рода мастерские, которые были бы связаны и с историей, и с природой. В рамках событийного туризма мы хотим возродить интерес к старинным играм – городкам, например. Мы живем на территории Руси тысячелетия, но мы своей историей не гордимся, а смотрим на Запад. Давайте сделаем так, чтобы мы говорили: "Ах, как хорошо здесь жить", - отмечает Наталья.

Организаторы говорят, что "Лесная школа" будет рассчитана на все возраста, в основном, на семейных людей с детьми. Но есть и проекты для молодежи. Например, один из участников придумал сделать на территории между двух ручьев город на деревьях. "Там есть здоровенные тополя, на которых хотим построить домики, между ними натянуть веревочные лестницы, оборудовать веревочные аттракционы", - рассказывает Бугаец.

Присоединиться к проекту со своими идеями может любой желающий. Наталья говорит, что их сосед-художник из Владивостока хочет открыть здесь кружок по рисованию, а геолог предложил организовать геологические экскурсии для детей. "Любой человек, у которого есть интересы и знания, может на этой площадке реализовывать свои идеи, а мы поможем", - отметила она.

В лесу как дома

Строят участники проекта на свои средства плюс два кредита, которые выплачивают совместно. По словам Натальи, также есть желающие помочь финансово, поэтому сейчас идет работа над идеей фонда развития "Лесной школы". Жесткие временные рамки по запуску проекта его участники себе не ставят – говорят, что на разных этапах бывают задержки. Но гостиницу планируют достроить и открыть уже к следующему сезону.

"Чтобы здесь принимать группы, надо их где-то размещать. Задача в том, чтобы человек не думал о бытовых проблемах, чтобы турист мог помыться, отдохнуть, переночевать. И нам придется решать вопрос доставки, если мы хотим, чтобы гости к нам ехали", - отмечает Наталья.

В будущем "Лесная школа" хочет принимать и иностранных туристов.

"Нам будет что показать: цветочные часы, микробиота, исторические маршруты. Сюда (к Пидану – ред.) периодически приезжают группы японцев, корейцев и китайцев – их мало кто из экскурсоводов "берет". Но иностранцам интересна природа, ландшафт, история. Здесь в Анисимовке (соседнее село – ред.) - японское кладбище, рядом работало много пленных японцев, до сих пор люди ищут предков, которые здесь похоронены. И сам Пидан иностранцам интересен", - рассказывает Татьяна.

Подобных проектов, которые бы совместили в себе туристическую, экологическую и познавательную составляющую в таких масштабах, пожалуй, в России пока нет, отмечают организаторы.