Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров

ЯКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась более чем на 300 тысяч гектаров, сообщил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась более чем на 300 тысяч гектаров, сообщил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram

По словам главы Якутии, обстановка с лесными пожарами в республике стабилизируется.

"Если неделю назад площадь пожаров составляла 1 214 549 га, то уже сегодня цифра сократилась на 331 473 га и составляет 883 076 га", - поделился Николаев.

За сутки, как отметил глава, в районах авиация МЧС совершила 39 сбросов, было слито 468 тонн воды, ликвидирован 41 пожар на площади 3021 гектар.

Руководитель подчеркнул, что на тушении трудится более 700 человек, задействовано 65 единиц техники, продолжают работать 2 воздушных судна Ми-8, 2 самолета-амфибии Бе-200.

"Но несмотря на серьезные усилия, особый противопожарный режим все ещё сохраняется в 14 муниципальных районах, режим ЧС межмуниципального характера введен на территориях Верхоянского, Жиганского, Момского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов. Работа по тушению пожаров в Якутии не останавливается, ситуация находится под моим пристальным контролем", - рассказал руководитель.