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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:01, 11 августа 2019
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Последствия обстрела украинскими силовиками Донбасса
Вчера, 21:31РИА Новости
Силовики ведут провокационные обстрелы ЛНР, утверждают в республике
"За 10 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Логвиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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