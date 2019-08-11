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РИА Новости

Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа

07:27, 11 августа 2019
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© REUTERS / Ammar AwadИзраильские военные
Израильские военные
© REUTERS / Ammar Awad
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Это уже второй такой инцидент за сутки: накануне израильтяне уничтожили четырех боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны.
"Военнослужащие заметили вооруженного террориста, который приближался к забору безопасности в северной части сектора Газа. Террорист начал стрелять по военным, те открыли огонь по террористу", - сказано в пресс-релизе.
С израильской стороны потерь нет, о судьбе палестинца информации пока не поступало.
В ходе инцидента израильский танк также атаковал близлежащий пост боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
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