Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Это уже второй такой инцидент за сутки: накануне израильтяне уничтожили четырех боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

"Военнослужащие заметили вооруженного террориста, который приближался к забору безопасности в северной части сектора Газа. Террорист начал стрелять по военным, те открыли огонь по террористу", - сказано в пресс-релизе.

С израильской стороны потерь нет, о судьбе палестинца информации пока не поступало.