В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Списки пострадавших от паводка жителей для получения единовременных федеральных выплат готовят в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.

Формирование списков обсудили в воскресенье на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провела первый зампред правительства региона Татьяна Половайкина.

"На федеральные выплаты могут претендовать амурчане, которые постоянно проживали в населённых пунктах, которые попали в зону ЧС. Специалисты работают над составлением сводных данных. По поручению Татьяны Половайкиной, первые списки пострадавших граждан должны быть направлены в МЧС России уже во вторник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из резервного фонда Амурской области пострадавшим от паводка муниципалитетам уже выделено 5,51 миллиона рублей субсидии, еще на сумму 13 миллионов рублей оказана адресная социальная помощь по линии соцзащиты.