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РИА Новости

В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь

07:04, 11 августа 2019
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© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО - ЮгреПаводок
Паводок
© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре
Паводок
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Списки пострадавших от паводка жителей для получения единовременных федеральных выплат готовят в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.
В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
Формирование списков обсудили в воскресенье на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провела первый зампред правительства региона Татьяна Половайкина.
"На федеральные выплаты могут претендовать амурчане, которые постоянно проживали в населённых пунктах, которые попали в зону ЧС. Специалисты работают над составлением сводных данных. По поручению Татьяны Половайкиной, первые списки пострадавших граждан должны быть направлены в МЧС России уже во вторник", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из резервного фонда Амурской области пострадавшим от паводка муниципалитетам уже выделено 5,51 миллиона рублей субсидии, еще на сумму 13 миллионов рублей оказана адресная социальная помощь по линии соцзащиты.
"Ситуация с предстоящими федеральными выплатами пострадавшим в связи с ЧС в Приамурье на контроле Минтруда и соцзащиты населения РФ", - уточняет правительство Амурской области.
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