В Приамурье пять жилых домов остаются подтопленными паводком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком жилых домов в Амурской области сократилось до пяти, за сутки от воды освободились 79 придворовых территорий, сообщает ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 11 августа, на территории Приамурья подтоплены пять частных жилых домов. В Мазановском районе в воде остаются два частных дома (-8 за сутки), в Благовещенском ситуация прежняя – в воде три дома. 431 придворовая территория остаётся в воде, что на 79 меньше, чем сутки назад", - говорится в информации.

Остаются в воде 350 дачных участков в городе Белогорск, за сутки от воды освободились два участка автомобильных дорог, подтопленными остаются 27 участков.

"Без транспортного сообщения находятся 3 населенных пункта", - уточняет региональный главк МЧС.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2172 человека, в том числе 722 ребенка, в пунктах временного размещения ( ПВР) находятся 55 человек, из них 20 детей, у родственников расселены 2117 человек, в том числе 702 ребенка. Восемь человек вернулись в свои дома. В области продолжают работу два ПВР: в поселке городского типа Февральск Селемджинского района вместимостью до 100 человек и в селе Новокиевский Увал Мазановского района вместимостью до 300.