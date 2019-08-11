В Приморье объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных дождей в районах Приморья, ожидаемых из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна "Лекима", сообщается на официальном сайте Примгидромета.

Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна. Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду.

"В связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима" вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) вода может подняться на 0,6-1,4 метра, на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов. Возможны подтопления и разливы ручьев и малых водотоков.

"Наиболее паводкоопасные районы – Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский", - добавляется в сообщении.

По данным ГУМЧС РФ по Приморскому краю, на остальной территории региона ожидаются умеренные, местами сильные дожди - от 15 до 35 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы и усиление ветра от 13 до 18 метров в секунду.

С связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС предупреждает, что возможно увеличение количества ДТП, ограничение в движении по автодорогам в результате размыва дорожного полотна и подмыва опор мостов, происшествий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Также в региональном главке МЧС РФ отмечают, что наибольшая опасность возникает в местах традиционного отдыха вблизи рек и на морском побережье.