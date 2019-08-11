Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

"Сегодня выбрали наиболее важный район, недалеко от цитадели. В гуманитарном наборе продукты питания: рис, тушёнка, сахар, чай", - сказал Казарин. Кроме того, местные жители получили традиционные арабские лепешки.

Баб аль-Макам - один из наиболее пострадавших от боевых действий районов Алеппо. Боевики заняли его в июле 2012 года, а выбить их отсюда удалось только через пять лет. Глава района Мусса Мухаммед отметил, что большинство зданий здесь не подлежит восстановлению и поблагодарил российских военных за помощь.