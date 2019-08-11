Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американская киностудия Universal Pictures решила отменить релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США, следует из заявления в Twitter организации.

"В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию "Охоты", после глубоких раздумий, студия решила отменить наши планы по релизу этого фильма", - говорится в заявлении студии и в Twitter.

В организации также заявили, что сейчас "не время выпускать этот фильм", но при этом там планируют и дальше поддерживать кинематографистов и производить фильмы вместе со "смелыми и дальновидными" создателями.

По сюжету фильма 12 незнакомцев просыпаются в лесной глуши, они не знают друг друга, и как они туда попали. Оказывается, что на них объявлена "охота", игра, которую устроили богатые элиты.

В кино, которое должно было выйти 27 сентября, сыграли Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли и другие актеры.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.