Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Bild прокомментировал угрозу посла США в Германии Ричарда Гренелла передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на Гренелла сообщили, что часть американских войск могут передислоцировать из-за того, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до 2% от ВВП, на чем настаивает Вашингтон. Кроме того, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".
"Переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта (Россия. – прим. ред.) — НАТО", — заявил Ишингер.
Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. Однако продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между Москвой и НАТО.