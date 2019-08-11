Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T06:05Z
https://ria.ru/20190811/1557384691.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152399/43/1523994334_0:408:2400:1758_1036x0_80_0_0_182999f76673fef91fcd77a177ed02e7.jpg
РИА Новости

Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу

06:05, 11 августа 2019
11342
© AP Photo / Michael ProbstАмериканские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Bild прокомментировал угрозу посла США в Германии Ричарда Гренелла передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на Гренелла сообщили, что часть американских войск могут передислоцировать из-за того, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до 2% от ВВП, на чем настаивает Вашингтон. Кроме того, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".
"Переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта (Россия. – прим. ред.) — НАТО", — заявил Ишингер.
Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. Однако продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между Москвой и НАТО.
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Вчера, 13:56РИА Новости
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
118115410216
Обсудить 6
Вольфганг ИшингерНАТОПольшаГерманияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Победительница конкурса Миссис Россия-2019 Екатерина Нишанова
"Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика
РИА
Новости
Политолог Александр Рар
Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Момент столкновения автомобиля Tesla с эвакуатором на МКАД
Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео
Лента
новостей
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Вид на курортный поселок Коктебель
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Солдаты ВСУ, Донецкая область
Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Украинский военный
Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР
Автомобильный трафик
Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
Панорама Москвы
В России оценили вероятность применения США климатического оружия
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
09:04Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео
09:03Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
09:01Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
08:52Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
08:47Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене
08:39Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
08:32В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
08:30На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
08:11Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:27Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
07:04В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь
06:52Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
06:35В Приамурье пять жилых домов остаются подтопленными паводком
06:20Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
06:12В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:10Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо
06:09Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
06:05Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Лента новостейМолния