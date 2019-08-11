Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на Гренелла сообщили, что часть американских войск могут передислоцировать из-за того, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до 2% от ВВП, на чем настаивает Вашингтон. Кроме того, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".