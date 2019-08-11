Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse

ДУНГУАНЬ (Китай), 11 авг - РИА Новости. Китайская компания Huawei представила платформу сервисов виртуальной и дополненной реальности Сyberverse, с помощью которой можно создавать голографическую навигацию по месту, в том числе с использование стрелок, и получать визуальную информацию о конкретном объекте; презентация платформы прошла в рамках Huawei Developer Conference в Дунгане, передает корреспондент РИА Новости.

Пользователь может сканировать помещения и объекты и через платформу указывать информацию о конкретном месте или объекте. Затем другой человек может навести телефон на эти же объекты и при помощи Сyberverse получить визуальную информацию о них. Сервис может использоваться как на улицах, так и в помещениях: кафе и ресторанах, музеях, университетах и кампусах, торговых центрах и непосредственно магазинах, в которых удаленно можно узнать о стоимости и параметрах того или иного товара, наведя на него смартфон. Возможности платформы могут также использоваться в промышленности.