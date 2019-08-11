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РИА Новости

Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse

06:20, 11 августа 2019
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© Фото : Мариам БагдасарянHuawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
© Фото : Мариам Багдасарян
ДУНГУАНЬ (Китай), 11 авг - РИА Новости. Китайская компания Huawei представила платформу сервисов виртуальной и дополненной реальности Сyberverse, с помощью которой можно создавать голографическую навигацию по месту, в том числе с использование стрелок, и получать визуальную информацию о конкретном объекте; презентация платформы прошла в рамках Huawei Developer Conference в Дунгане, передает корреспондент РИА Новости.
Пользователь может сканировать помещения и объекты и через платформу указывать информацию о конкретном месте или объекте. Затем другой человек может навести телефон на эти же объекты и при помощи Сyberverse получить визуальную информацию о них. Сервис может использоваться как на улицах, так и в помещениях: кафе и ресторанах, музеях, университетах и кампусах, торговых центрах и непосредственно магазинах, в которых удаленно можно узнать о стоимости и параметрах того или иного товара, наведя на него смартфон. Возможности платформы могут также использоваться в промышленности.
"Используя ваше воображение, вы можете создавать много интересного и инновационного контента. … Я хотел бы рассказать, что мы сделали для рынка. Во-первых, мы добавили цифровую информацию о мире. Цифровая информация сейчас доступна всем, но она невидима в реальном мире. Впервые мы решили объединить ее с реальным миром. В вашей реальной жизни теперь вы можете получить цифровую информацию визуально. Так, мы оцифровали данные о кампусе, и можем показать всю информацию любому через их же смартфоны", - рассказал в ходе презентации платформы эксперт по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вей Луо (Wei Luo)
Согласно дорожной карте проекта, к четвертому кварталу 2019 года 5 различных площадок будут оцифровизованны в платформу, а ко второму кварталу 2020 года - 100.
© Фото : Мариам БагдасарянHuawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
© Фото : Мариам Багдасарян
Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
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