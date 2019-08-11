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РИА Новости

Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 28 человек

04:50, 11 августа 2019
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© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 28 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Ранее сообщалось о 22 погибших и 10 пропавших без вести.
"По состоянию на 6.30 воскресения (1.30 мск) 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести", - говорится в сообщении телеканала.
Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.
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