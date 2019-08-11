Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 28 человек

"По состоянию на 6.30 воскресения (1.30 мск) 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести", - говорится в сообщении телеканала.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.