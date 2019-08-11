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РИА Новости

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ

03:58, 11 августа 2019
35705
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести”.
Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановление о взыскании задолженности с женщины. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.
Половина текущей зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение долга. Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
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МоскваМосковская областьВоскресенскРоссияОбщество
Популярные комментарии
Государству задолжал не дворник,а тот кто выдал такие огромные деньги и теперь суды прикрывают этих банковских людей,очевидно,что такое лицо в стране дворником работать не будет.Смешная страна,смешное провосудие,клоунада российского провосудия.А ЦБдолги выплачивает за украденнве деньги и это с подачи власти.
11 августа, 05:37
nnatasha.alimova
7200103
Ну почему бы самому лучшему адвокату не взяться за это дело в качестве благотворительства и не помочь бедной женщине хотя бы обанкротиться,откуда у неё деньги на финансового управляющего с 7,5 тыс. руб. зарплаты?!Тем более,что она и есть пострадавшая в этой ситуации.Чужим странам регулярно прощаем миллиардные долларовые долги,а своих в беде бросаем.Закон о банкротстве работает только для толстосумов.
11 августа, 04:37
Галина Ковалева
6900201
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