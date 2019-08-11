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РИА Новости

"Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика

03:41, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПобедительница конкурса "Миссис Россия-2019" Екатерина Нишанова
Победительница конкурса Миссис Россия-2019 Екатерина Нишанова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Победительница конкурса "Миссис Россия-2019" Екатерина Нишанова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей.
Звание первой "Вице — миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары, второй "Вице — миссис России" стала Влада Брем, представляющая Иркутск.
Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.
"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.
Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула "Миссис Россия" представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Миссис Россия 2019"
Финал конкурса Миссис Россия 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Финал конкурса "Миссис Россия 2019"
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РоссияОбщество
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