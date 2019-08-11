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РИА Новости

Исследование: россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

03:30, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Внесение наличных денег в банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россияне в четыре раза чаще пользуются банкоматами для внесения, чем для снятия наличных, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики банка изучили платежное поведение пользователей банкоматов в первом полугодии 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.
Россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами, пришли к выводу авторы исследования. По их данным, число пользователей банкоматов, которые вносят средства на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие денег при этом снизилось на 18%.
"Хотя внесение наличных падает большими темпами в сравнении с выдачей наличных, однако в первом полугодии в общей массе операций на одну выдачу наличных приходится четыре операции внесения денежных средств. Таким образом, статистика показывает, что растет интерес клиентов к использованию карты в качестве платежного инструмента", - отметили аналитики.
Самыми популярными операциями в банкоматах после внесения и получения наличных в этом году стали получение информации о балансе карты, платежи по счетам и переводы за услуги, запрос детальной выписки (истории операций по карте), смена пин-кода и перевод по номеру карты. При этом самой популярной операцией стала оплата мобильной связи.
"Банки акцентируют внимание не на росте банкоматной сети, а на увеличении количества и разнообразия финансовых операций. А также важный тренд этого года – оснащение сети бесконтактными банкоматами", - отметил вице-президент холдинга "Русский Стандарт" Эльдар Бикмаев.
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