Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Столкновение автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД попало на видео. Кадры с камер наблюдения, оказавшиеся в распоряжении Telegram-канала "112", опубликовал телеканал "Звезда".
На ролике видно, как Tesla, двигаясь в крайнем левом ряду, совершает столкновение с частично стоящим на обочине эвакуатором. При этом тормозить автомобиль начал лишь за секунду до аварии.
По информации телеканала РЕН ТВ, электромобиль ехал на автопилоте. Он не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. В результате аварии электрокар загорелся.
В салоне машины, по данным телеканала, находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.
Вчера, 23:45РИА НовостиГорящая на МКАД Tesla попала на видео