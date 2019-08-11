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РИА Новости

Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео

02:45, 11 августа 2019
10885
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Столкновение автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД попало на видео. Кадры с камер наблюдения, оказавшиеся в распоряжении Telegram-канала "112", опубликовал телеканал "Звезда".
На ролике видно, как Tesla, двигаясь в крайнем левом ряду, совершает столкновение с частично стоящим на обочине эвакуатором. При этом тормозить автомобиль начал лишь за секунду до аварии.
По информации телеканала РЕН ТВ, электромобиль ехал на автопилоте. Он не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. В результате аварии электрокар загорелся.
В салоне машины, по данным телеканала, находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.
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Горящая на МКАД Tesla попала на видео
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Tesla motorsМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Автопилот? На МКАДе? Да на минном поле безопаснее ездить)
11 августа, 06:43
ВФВарфоломей Феоклистович
27200001
Странно, что автопилот не справился. Я не адепт, но когда система проверена на сотнях тысяч машин и наверное миллиардах километров пробега, ее ошибка в такой простой ситуации удивляет, по меньшей мере.
11 августа, 06:40
Donkey Iaiaia
202008
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