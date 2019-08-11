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РИА Новости

В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

02:31, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Почти 50 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".
Днем ранее "Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации 41 лесного пожара за сутки на площади 23 676 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара", - говорится в сообщении.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 11 августа на территории России действовало 208 лесных пожаров на площади 256 тысяч 660 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 31 тысячу 188 гектаров больше, чем днем ранее.
Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области (139 тысяч 742 гектара) и в Красноярском крае (108 тысяч 335 гектаров).
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 15:11РИА Новости
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