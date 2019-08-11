В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Почти 50 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Днем ранее "Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации 41 лесного пожара за сутки на площади 23 676 гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара", - говорится в сообщении.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 11 августа на территории России действовало 208 лесных пожаров на площади 256 тысяч 660 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 31 тысячу 188 гектаров больше, чем днем ранее.

Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области (139 тысяч 742 гектара) и в Красноярском крае (108 тысяч 335 гектаров).