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РИА Новости

Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети

01:51, 11 августа 2019
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российское посольство в Норвегии сообщило, что граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в коммуне Бэрум близ Осло.

"По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум (пригород Осло) 10 августа", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Ранее со ссылкой на полицию сообщалось, что в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети: один человек убит, преступник арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45 (17.45 мск).
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