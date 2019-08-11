Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российское посольство в Норвегии сообщило, что граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в коммуне Бэрум близ Осло.
"По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум (пригород Осло) 10 августа", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Ранее со ссылкой на полицию сообщалось, что в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети: один человек убит, преступник арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45 (17.45 мск).