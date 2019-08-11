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РИА Новости

Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора "Рустави 2"

01:32, 11 августа 2019
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Гварамия
Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Гварамия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 авг – РИА Новости. Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
В случае невыплаты залога, у прокуратуры есть право потребовать у суда более строгой меры пресечения.
Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). После ухода Гварамия у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях. Он несколько раз был вызван на допрос. Позже Генпрокуратура обвинила его в причинении крупного финансового ущерба каналу.
По данным "Рустави 2", прокуратура требовала у суда залог в размере 80 тысяч лари, однако горсуд избрал залог в 40 тысяч лари. При этом Гварамия заявил журналистам, что платить не собирается. Также по решению суда экс-гендиректору запрещено пересекать границу без согласия прокуратуры.
"Моего ареста боятся... я сказал судье, чтобы не избирал залог, так как эти деньги я не заплачу", - заявил Гварамия журналистам, добавив, что считает обвинение абсурдным.
Ранее Гварамия в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
26 июля, 12:05РИА Новости
Экс-гендиректор грузинского "Рустави 2" планирует создать свой телеканал
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Рустави 2ТбилисиГрузияВ мире
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