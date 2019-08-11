Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 11 авг – РИА Новости. Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.

В случае невыплаты залога, у прокуратуры есть право потребовать у суда более строгой меры пресечения.

Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). После ухода Гварамия у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях. Он несколько раз был вызван на допрос. Позже Генпрокуратура обвинила его в причинении крупного финансового ущерба каналу.

По данным "Рустави 2", прокуратура требовала у суда залог в размере 80 тысяч лари, однако горсуд избрал залог в 40 тысяч лари. При этом Гварамия заявил журналистам, что платить не собирается. Также по решению суда экс-гендиректору запрещено пересекать границу без согласия прокуратуры.

"Моего ареста боятся... я сказал судье, чтобы не избирал залог, так как эти деньги я не заплачу", - заявил Гварамия журналистам, добавив, что считает обвинение абсурдным.