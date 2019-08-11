Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях "нового оружия"

Позднее Квон Чон Гын, глава департамента МИД КНДР по вопросам США в своем заявлении, которое разместило агентство ЦТАК, отметил, что совместные учения США и Южной Кореи являются препятствием для межкорейских переговоров. Он заявил, что военные учения делают из КНДР "врага". При этом они "должны подумать о том, что межкорейский контакт сам по себе будет трудно установить до тех пор, пока они (Южная Корея - ред.) не положат конец подобным военным учениям, или пока они не предоставят искреннее объяснение или же правдоподобное оправдание для проведения таких учений".