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РИА Новости

Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях "нового оружия"

01:28, 11 августа 2019
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© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
© REUTERS / KCNA
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром субботы в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, состоялись в городе Хамхын на северо-востоке страны. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров. Агентство Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов сообщило, что военные Южной Кореи полагают, что КНДР утром субботы могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.
В заявлении ЦТАК говорится о создании "новой системы вооружений". Получив отчет об оружии, Ким "дал указание немедленно провести его испытания" и "осмотрел новое оружие на стартовой площадке".
Ким Чен Ын затем поднялся в наблюдательный пункт и "руководил тестовым запуском". Лидер "был очень доволен и выразил большое удовлетворение тем, что появилось еще одно новое оружие", передает ЦТАК.
Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты
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Агентство не сообщило характеристик нового северокорейского вооружения, но отметило, что оно, по словам лидера страны, было разработано, исходя из условий местности КНДР.
Позднее Квон Чон Гын, глава департамента МИД КНДР по вопросам США в своем заявлении, которое разместило агентство ЦТАК, отметил, что совместные учения США и Южной Кореи являются препятствием для межкорейских переговоров. Он заявил, что военные учения делают из КНДР "врага". При этом они "должны подумать о том, что межкорейский контакт сам по себе будет трудно установить до тех пор, пока они (Южная Корея - ред.) не положат конец подобным военным учениям, или пока они не предоставят искреннее объяснение или же правдоподобное оправдание для проведения таких учений".
Предыдущие пуски были произведены КНДР в ночь на 6 августа и расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
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