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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон

01:22, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал тысячам венесуэльцев, собравшимся на митинг против санкций США, сплетню про то, как оппозиция обещала поехать в Вашингтон и договориться о снятии санкций в отношении страны, но в США их не приняли.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
"На прошлой неделе был пятый раунд переговоров (с оппозицией), приехала наша делегация, и делегация оппозиции нам сказала: "Пожалуйста, предлагаем сократить встречу с трёх дней до двух". И (министр коммуникаций) Хорхе Родригес сказал: "Почему? Мы приехали готовые к диалогу, привезли конкретные предложения, Венесуэла хочет диалога, соглашения и мира". И они сказали: " Дело в том, что нам надо ехать в Вашингтон, потому что у нас встреча на высоком уровне с дьяволом Эллиотом Абрамсом (спецпредставитель США по Венесуэле) и с другими дьяволами и чертями во властных кругах США", - рассказал Мадуро собравшимся на митинг гражданам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Он сообщил, что делегация правительства Венесуэлы с ним проконсультировалась. "И я сказал, что, если они хотят ехать в Вашингтон, то пускай уже едут", - поделился Мадуро.
Затем он прикрыл рукой микрофон и понизил голос. "А вот теперь сплетня. Они пообещали поехать в Вашингтон и потребовать, чтобы правительство США сняло все санкции против Венесуэлы, это они нам пообещали за столом (переговоров)... Но вечером в четверг пришла новость, что они не были приняты в Вашингтоне, что они не были в Вашингтоне. Пожалуйста, не рассказывайте никому эту сплетню (сказал Мадуро сотням людей на площади)... Они (США) оставили их с купленными билетами", - сказал президент.
Он добавил, что "империализм дал им ответ, издав самый криминальный указ, который когда-либо был подписан против Венесуэлы".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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