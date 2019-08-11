Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу

"Мы считаем, что это подозрительная смерть…Погибшая – родственник человека, который был задержан ранее сегодня", - цитирует агентство слова представителя полиции Руне Скьольда, который заявил об этом в ходе пресс-конференции. Он добавил, что задержанный и погибшая были связаны "семейными узами".