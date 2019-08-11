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РИА Новости

Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу

01:10, 11 августа 2019
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© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
Норвежская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тело женщины, родственницы устроившего стрельбу в мечети в пригороде Осло, было обнаружено в доме рядом с местом нападения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Мы считаем, что это подозрительная смерть…Погибшая – родственник человека, который был задержан ранее сегодня", - цитирует агентство слова представителя полиции Руне Скьольда, который заявил об этом в ходе пресс-конференции. Он добавил, что задержанный и погибшая были связаны "семейными узами".
Агентство Рейтер тоже приводит слова Скьольда, который отметил, что "молодая женщина была обнаружена мертвой по адресу подозреваемого". Он отметил, что устроивший стрельбу мужчина подозревается в совершении этого убийства.
Ранее со ссылкой на полицию сообщалось, что в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети: один человек убит, преступник арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45 (17.45 мск).
Полиция Осло, Норвегия
Вчера, 18:44РИА Новости
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
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