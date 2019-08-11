Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Об этом, как сообщает Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей , заявил руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов процитировал инструкцию, в которой содержатся указания к снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.

Причем, уточнил он, в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо.

По словам Безсонова, такие действия не только направлены на активизацию военных действий, но и противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Перемирие было заключено на встрече Контактной группы в Минске 17 июля, однако украинские военные нарушают его условия, обстреливая позиции ДНР и ЛНР.