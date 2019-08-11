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РИА Новости

Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР

00:39, 11 августа 2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты ВСУ, Донецкая область
Солдаты ВСУ, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты ВСУ, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, заявил руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов процитировал инструкцию, в которой содержатся указания к снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
Причем, уточнил он, в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо.
По словам Безсонова, такие действия не только направлены на активизацию военных действий, но и противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Российских новостях , все представляют так , что по линии соприкосновения войск противников , где постоянно идут перестрелки и минометные обстрелы , просто так , от нечего делать , разгуливают мирные жители .
11 августа, 01:04
Alex Markov
103011860
после таких ваших выпадов, возникают подозрения с какой больницы вас выпустили.
11 августа, 01:49
АAАлександр Alexandr
4910017
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