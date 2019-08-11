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РИА Новости

Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех

00:24, 11 августа 2019
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© AP Photo / Hussein MallaАвтомобиль скорой помощи в Ливии
Автомобиль скорой помощи в Ливии
© AP Photo / Hussein Malla
Автомобиль скорой помощи в Ливии. Архивное фото
ООН, 11 авг – РИА Новости. Число жертв среди работников миссии ООН при теракте в ливийском Бенгази возросло до трех, сообщила председатель Совета безопасности ООН и постпред Польши при организации Иоанна Вронецка.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых.
"От лица членов Совета Безопасности я хотела бы строжайшим образом осудить возмутительное, и абсолютно неприемлемое нападение на ООН, которое произошло сегодня в ливийском Бенгази. Мы понимаем, что трое сотрудников ООН были убиты", - сказала Вронецка.
Члены СБ ООН почтил минутой молчания погибших.
Заминированный автомобиль в субботу взорвался в Бенгази перед продовольственным рынком на западе города.
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