Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех

"От лица членов Совета Безопасности я хотела бы строжайшим образом осудить возмутительное, и абсолютно неприемлемое нападение на ООН, которое произошло сегодня в ливийском Бенгази. Мы понимаем, что трое сотрудников ООН были убиты", - сказала Вронецка.