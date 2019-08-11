Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР

ТОКИО, 11 авг - РИА Новости. Южная Корея и США начинают в воскресенье вторую фазу совместных военных учений, реакцией на которые стали ракетные испытания в КНДР.
Как сообщалось ранее, на 11-20 августа были запланированы американо-южнокорейские учения под кодовым названием "19-2 Тонмэн" (буквально означает "Союз-2 2019 года"). Однако из-за угроз КНДР пересмотреть курс на денуклеаризацию из-за этих планов, США и Южная Корея начали учения 5 августа, а от названия "19-2 Тонмэн" решили вовсе отказаться.
Таким образом речь теперь идет о "корейско-американских совместных штабных учениях второй половины года".
С 5 августа с помощью компьютерного моделирования проводились штабные тренировки по кризисному реагированию на условные "угрозы провокаций или терроризма", а с 11 августа открывается основная фаза учений на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове, что и тревожит КНДР.
Южнокорейское агентство Рёнхап приводит слова представителя объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил о том, что Южная Корея и США в ходе штабных учений с 11 по 20 августа "проверят надежную боеготовность и оперативное взаимодействие в условиях военного времени".
Впервые командовать операциями во время учений будет южнокорейский генерал, а американский будет выполнять роль заместителя командующего. Предполагается, что это станет первым шагом в выполнении требования Южной Кореи передать ей командование войсками на случай войны на Корейском полуострове.
По данным Рёнхап, никаких передвижений войск или военной техники не предусматривается, учения будут основаны только на компьютерном моделировании.
Со своей стороны КНДР расценила проведение даже таких учений как вызов в условиях переговоров о денуклеаризации и прекращении состояния войны на Корейском полуострове. Ответом стала серия испытаний ракетных систем залпового огня.
Хотя речь идет о ракетах малой дальности, южнокорейские и японские военные считают их баллистическими.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР вести разработки и испытания ядерного оружия, а также баллистических ракет под угрозой жестких экономических санкций.