Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР

Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото

Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений

ТОКИО, 11 авг - РИА Новости. Южная Корея и США начинают в воскресенье вторую фазу совместных военных учений, реакцией на которые стали ракетные испытания в КНДР.

Как сообщалось ранее, на 11-20 августа были запланированы американо-южнокорейские учения под кодовым названием "19-2 Тонмэн" (буквально означает "Союз-2 2019 года"). Однако из-за угроз КНДР пересмотреть курс на денуклеаризацию из-за этих планов, США и Южная Корея начали учения 5 августа, а от названия "19-2 Тонмэн" решили вовсе отказаться.

Таким образом речь теперь идет о "корейско-американских совместных штабных учениях второй половины года".

С 5 августа с помощью компьютерного моделирования проводились штабные тренировки по кризисному реагированию на условные "угрозы провокаций или терроризма", а с 11 августа открывается основная фаза учений на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове, что и тревожит КНДР.

Южнокорейское агентство Рёнхап приводит слова представителя объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил о том, что Южная Корея и США в ходе штабных учений с 11 по 20 августа "проверят надежную боеготовность и оперативное взаимодействие в условиях военного времени".

Впервые командовать операциями во время учений будет южнокорейский генерал, а американский будет выполнять роль заместителя командующего. Предполагается, что это станет первым шагом в выполнении требования Южной Кореи передать ей командование войсками на случай войны на Корейском полуострове.

По данным Рёнхап , никаких передвижений войск или военной техники не предусматривается, учения будут основаны только на компьютерном моделировании.

Со своей стороны КНДР расценила проведение даже таких учений как вызов в условиях переговоров о денуклеаризации и прекращении состояния войны на Корейском полуострове. Ответом стала серия испытаний ракетных систем залпового огня.

Хотя речь идет о ракетах малой дальности, южнокорейские и японские военные считают их баллистическими.